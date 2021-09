​La vaca pallaresa ja supera els seixanta animals i la seva carn aviat es podrà comercialitzar

Ignasi Sinfreu, amb dos exemplars de vaca pallaresa. Foto: ACN

Una vaca blanca i tranquil·la

En els darrers anys laha estat considerada com un dels exemples més típics dede Catalunya per la seva, amb tot just. Durant anys l'únic ramat de vaques pallareses que hi havia al conjunt del país es trobava a la, a, al terme d'La lluita de laperha portat a superar en l'actualitat els seixanta exemplars. Per, criador de vaca pallaresa, el reconeixement del Parlament de Catalunya l'any 2008 de la raça i la creació de l'l'any 2010 han estat dos fites vitals per lade la mateixa. Ara, Sinfreude vaca pallaresa, amb més de 250 anys d'història.Per Sinfreu conservar aquesta raça era una qüestió "" i un "". Aquest criador ha explicat que l'i es perd en laque explica que les primeres vaques arribaren cap al, procedents del nord d'Europa, a, disseminant-se posteriorment per totes les valls i comarques veïnes.De la mateixa manera que aquestses van anar expandint, amb el pas dels anys, cada vegada en menor nombre, per, arribant fins a la seva pràctica extinció. A la borda Felip és on sempre hi va haver un nucli de vaques pallareses i en alguna altra explotació ramadera del Pallars, ai a, algun exemplar.Tots aquestsvan crear l'Associació de Criadors de Vaca Pallaresa, que ara ja compta amb vuit membres de diferents comarques, entre elles lai el. Una raça "oblidada i relegada durant molts anys", que sembla que a. Els ramaders, al mateix temps, poc a poc es tornen a interessar per tenir-ne algun exemplar a la seva. Malgrat tot,donat que el reduït nombre d'efectius -una vuitantena- i de ramaders -un total de vuit- fa queAra, Sinfreu amb lade vaca pallaresa que ha aconseguit, ja es veu animat a. Aquest criador confia que d'aquí a poc temps es pugui adquirir a lesi degustar als seusAquest animal, ancestral al, és una vaca, adaptada a les característiques orogràfiques del Pallars i a les seves muntanyes,, que es pot tocar sense que es posi nervosa i. Totes aquestes característiques han fet que Sinfreu lluités dia a dia per mantenir la raça.Les característiques estètiques que la diferencien d'altres races són la, les, lesi de. La caracterització morfològica d'aquesta raça s'ha fet des de la(UAB).

