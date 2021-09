​El Govern assegura que el passaport Covid s'implementarà més enllà de l'oci nocturn

Sense data

El Govern està treballant en una aplicació pròpia pEl vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha explicat a RAC1 que el passaport Covid ja existeix i que el que s'està fent és desenvolupar una tecnologia per comprovar que les dades que hi conté són correctes i de la persona que el presenta. Tot i que el principal debat està en l'oci nocturn, Puigneró ha deixat clar quesinó que ha de servir per a "diferents tipus" d'establiments o esdeveniments.Puigneró assegura que el passaport covidon es vulguin garantir unes certes normes de control per frenar els contagis de covid". Aquesta implementació general es farà, afirma Puigneró, quan estigui establerta a l'oci nocturn. El passaport covid es fa servir en diversos països d'Europa, com els Estats Units o França.La persona haurà de presentar el codi QR del certificat i el DNI i l'app donarà un senyal verda o vermella que permetrà o no l'accés. L'objectiu és implantar-ho "de forma immediata". Tot i això,ha obert la porta a poder implantar el sistema primer amb la verificació manual, cosa que podria permetre reobrir abans l'oci nocturn.Puigneró ha insistit que l'aplicació no serà per a l'usuari sinó per a la persona que ha de permetre l'accés a un determinat lloc. Un cop passat elque apareix al certificat Covid sanitari, l'aplicació emet un semàfor verd o vermell amb el nom i la data de naixement, que s'ha de comprovar amb el DNI.L'usuari podrà aportar el QR en paper o a través del telèfon mòbil.El vicepresident ha assegurat que està garantida lai que precisament per això treballen en una aplicació pròpia. En aquest sentit, ha agraït altres iniciatives però ha posat en valor que cal donar les màximes garanties sobre protecció de dades. "Només has d'acreditar que estàs vacunat i que ets major d'edat, no calen més dades que aquestes, el verificador no ha de saber res més de tu", ha explicat.Tot i expressar la voluntat que aquesta aplicació pugui estar en marxa al més aviat possible, Puigneró no ha volgut aventurar dates. Ha afegit però que laes podria fer tambéperquè el passaport Covid ja existeix i per això ha dit que s'han plantejat l'opció manual com a "alternativa" fins que estigui desenvolupada la nova tecnologia. Això podria servir per reobrir l'oci nocturn. "Podria ser una opció", ha dit en ser preguntat.El vicepresident no contempla que latombi l'ús d'aquesta aplicació perquè "no ho ha fet en altres comunitats".

