El trist final de la casa que es va salvar de la lava per uns metres

Era una de les imatges més esperançadores pel futur de La Palma després de l'erupció del volcà. En una imatge publicada a les xarxes pel fotògrafa la seva pàgina I Love The World es podia veure una casa assetjada per la lava, però que no hi ha sucumbit. Ara, aquest immoble que havia estat un símbol d'esperança pels habitants de l'illa, ja no hi és.Segons ha pogut confirmar el mateix fotògraf a través del seu compte d'Instagram,En un missatge a través d'aquesta xarxa social, explica que "li confirmen que la casa ja no hi és i s'ha unit a les múltiples cases que han quedat soterrades per la lava".Ara per ara, el balanç de destrucció del volcà és considerable: 268 hectàrees cobertes, entre les quals es troben 686 edificacions afectades,, i més de 22 quilòmetres de carreteres arrasats. Aquest dimecres al matí, la lava ja ha arribat al mar. Durant la mitjanit, la colada de lava ha colpejat la platja de, a la seva zona nord, on s’ha precipitat per un penya-segat de 100 metres d’alçada a una velocitat molt lenta.

