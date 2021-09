Love of Lesbian aconsegueix tres nominacions als Grammy Llatins

El grupha aconseguit tres nominacions als premisa les categories de millor àlbum de pop/rock pel seu últim treball, V.E.H.N., millor cançó de rock per El sur i millor cançó de pop/rock per Cosmos. Al costat dels de Sant Vicenç dels Horts, el productor i compositor de Castelldefelsté dues nominacions, a les categories de millor productor de l'any i de millor enginyeria de gravació per l'àlbum El madrileño, deEn l'apartat de música clàssica, els Grammy Llatins han inclòs a la llista de nominatsper Beethoven: Revolutions Symphonies. A la categoria millor disseny hi apareixTragas o escupes.L'argentina establerta a Catalunya, ha aconseguit quatre nominacions, i opta als premis a millor interpretació urbana, millor cançó de rap/hip hop per Sana sana, millor àlbum de música alternativa per Calambre i millor cançó alternativa per Agárrate. L'entrega de premis tindrà lloc en una gala a Las Vegas, als EUA, el pròxim 19 de novembre.​​