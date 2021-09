El PSC reclama a Aragonès que reactivi el diàleg entre partits catalans

Mà estesa per negociar els pressupostos

. Aquesta és una de les principals peticions que ha fet el cap de l'oposició, el socialista, al president de la Generalitat,, durant el debat de política general. El PSC ja fa mesos que reclama que la prioritat és teixir el diàleg internament a Catalunya per poder encarrilar un consens per afrontar el conflicte polític i aparcar la petició d'de l'independentisme, que ha titllat d'Illa ha llegit la literalitat de l'últim paràgraf de l'que els socialistes van signar amb ERC per a la investidura de-una negociació de la qual en va formar part- i que va ser la llavor de la posada en marxa de la taula de diàleg i negociació: "Aquesta taula es coordinarà amb altres espais de diàleg institucionals i parlamentaris ja existents que hauran de potenciar-se. Entre d'altres, la, recollida a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i la taula de partits existents al Parlament de Catalunya".El dirigent ha advertit que la taula entre governs està en marxa, que la bilateral també i que ara cal complir amb la reactivació de la taula de partits, que només es va reunirsota la presidència de. L'exministre ha utilitzat les rieres del Maresme -Aragonès és de Pineda de Mar- per advertir el president de què pot passar si no convoca el diàleg entre partits catalans: "Si no el conduïm, trobarà un, com les rieres del Maresme".Segons Illa, en les darreres setmanes, marcades pel, ha quedat demostrat que l'actual Governi que, per tant, ", motiu pel qual considera que el pla exposat per Aragonès no té credibilitat. Ha destacat episodis com el de l'ampliació de l'aeroport del Prat, tot lamentant l'"estocada" d'Aragonès malgrat la "valentia" del vicepresidentper pactar-la, i la cadira buida de Junts a la taula de diàleg.A més, ha recordat que el Govern d'Aragonès se cimenta, ha subratllat, en el. "Vostè proposa reincidir en el mateix esquema", ha lamentat, tot afegint que el plantejament de la independència "exclou la meitat dels catalans" i que això suposa ser el president "".La lectura que fan els socialistes és que Catalunya ha anat a pitjor des de la tardor de l'1-O i la posterior declaració d'independència, mai executada. "Catalunya estàdel que hauria d'estar", ha dit Illa. Ha xifrat eni la reducció en dues dècimes del creixement econòmic entre el 2017 i el 2019. Ha recordat també el 26,3% dels catalans que estan eno exclusió social, les 105.300 llars que no tenen cap ingrés o que una tercera part dels infants estan en risc d'exclusió. També ha reclamat que es mantingui la Fórmula u a Catalunya i que es presenti una candidatura conjunta amb Aragó als Jocs Olímpics d'Hivern.Tot i això, un cop més, el PSC ha estès la mà persi ERC i Junts no se'n surten amb la CUP. Amb l'ull posat en la necessitat dede negociar amb els republicans els comptes estatals, Illa ha assegurat que ofereix el seu grup per garantir que els pressupostos catalans estiguin vigents l'1 de gener del 2022. Fins ara, segons el conseller d'Economia,, l'únic escenari és acordar-los amb els anticapitalistes.

