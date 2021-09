El modest equip del Sheriff de Tiraspol es burla del Reial Madrid

El porter del Sheriff, el grec Athanasiadis, va ser un mur Foto: @FotclubSheriff

Ridícul dela la. Els blancs han perdut aquest dimarts percontra eldeen un partit al. L'equip, que oficialment representa a Moldàvia, pertany a la, un territori no reconegut i situat entreEl modest equip de Trasnsnístria ha tret pit després de la victòria i ha penjat un post al seu Instagramdel Reial Madrid. A la imatge, que podeu veure a sota, hi ha l'escut del Sheriff amb la corona del Reial Madrid a sobre, acompanyada del text: "Sense comentaris".Pel que fa al partit, el Sheriff ha estat el primer a avançar-se, just a la primera part, i fent saltar la sorpresa, ja que en principi era ladel grup. El Reial Madrid només ha pogut empatar amb gol dede, però un autèntic golàs al minut 89 ha acabat donant la victòria a l'equip de la. El Sheriff també va guanyar el seu primer partit i ésde grup amb sis punts.Transnístria, anomenada oficialment República Moldava de Transnístria és undes que va declarar la seva independència l'any 1990, i la seva capital és Tiraspol. Tot i aquesta condició, els més de 500.000 ciutadans del territori tenen algunes de les estructures d'estat més bàsiques, com(el ruble de Transnístria),, o​​

