Vídeo | La lava del volcà de La Palma arriba al mar

Es un momento para la historia. La llegada de la lava del volcán de Cumbre Vieja al mar. Ha sido por un acantilado de más de 100 metros de altura y cae en la zona de la playa de Los Guirres. Informan desde @RTVCes #LaPalmaVolcán pic.twitter.com/AjbQXKgzjw — Patricia Escalona (@patriciaesle) September 28, 2021

La lava llega al mar de La Palma. pic.twitter.com/EQIgwjfhk8 — La Palma | En Directo🌋 (@LaPalmaErupcion) September 28, 2021

ha arribat al mar aquesta mitjanit, pocs minuts després de les 12 (hora catalana, una hora menys a Canàries), produint grans columnes de fum. En concret, ho ha fet al voltant de la platja de Los Guirres, a la seva zona nord, on s’ha precipitat per un penya-segat de 100 metres d’alçada a una velocitat molt lenta.La colada que ha arribat al mar és la sud, que havia rodejat la muntanya depel seu vessant més allunyat de. Ho ha fet 10 dies després d’haver iniciat l’erupció, el diumenge 19 de setembre, a les 3 de la tarda.Las autoritats recomanen als veïns romandre almenys a 3,5 quilòmetres de la zona i adverteixen que s'han format boires blanques de vapor d’aigua però també es poden emetre. Per això recomanen a tothom que es confini a casa.El cabildo de La Palma ha destacat que la lava ha arribat al mar seguint un recorregut que no ha provocat cap pèrdua personal, tot i que ha arrasat diverses plantacions de plataners, i ha reiterat les recomanacions de no acostar-se a la zona i respectar elSegons el grup de geociències marines de l’Institut Espanyol d’Oceanografia, que està seguint en directe l’avenç de la lava, ha detallat que s’està generant ununa mena de piràmide que segueix creixent a dins de l'aigua.Durant aquest dimarts, l’illa de La Palma ha registrat un total deen diferents punts, amb una intensitat d’entre 2 i 3,3 punts de magnitud de l’escala Ritcher.D'altra banda, cal recordar que el volcà ha mutat aquest mateix dimarts. Els experts de l'Institut Vulcanològic de les Canàries, Involcan, ja no el qualifiquen d'estrombolià com fins ara, sinó demolt més, mési amb, alhora que mésa la zona d'erupció, ja queAra per ara, el balanç de destrucció del volcà és considerable: 268 hectàrees cobertes, entre les quals es troben, 656 destruïdes, i més de 22 quilòmetres de carreteres arrasats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor