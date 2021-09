Un celler català, entre les millors vinyes del món per visitar

Equip d'enoturisme i restauració de Família Torres Foto: Família Torres

es reafirma comen situar-se en la, que elabora el grup editorial William Reed per premiar les millors destinacions enoturístiques. El celler del Penedès, present en les tres edicions de la llista, escala 16 posicions respecte a l’any anterior i es converteix en el tercer espanyol –i l’únic català– que figura en aquesta llista, que s’ha fet pública aquesta setmana.El rànquing de les Millors Vinyes del Món el confeccionen un jurat compost per 600 professionals a partir d’una. No només reconeix la trajectòria del celler i la qualitat dels seus vins, sinó també les experiències que ofereix, tenint en compte aspectes com l’arquitectura, la visita, el paisatge i l’atenció del personal.De Família Torres, el jurat destaca el seu compromís amb la sostenibilitat i propostes com la, que uneix astronomia, música i vi, i la, una experiència exclusiva on es tasten alguns dels seus millors vins directament de la bota, segons s’explica al web.També parla del seu restaurant El Celleret, amb una cuina mediterrània moderna enmig de lesamb vista a la muntanya de Montserrat. Pel que fa als vins, es menciona el Mas La Plana però també els nous vins experimentals que està elaborant Família Torres a partir de varietats ancestrals recuperades com la garró, querol i forcada.La d’aquest any és la tercera edició del, que s’inspira en les prestigioses llistes de World’s 50 Best Restaurants i World’s 50 Best Bars, que també elabora William Reed. L’objectiu del rànquing de les millors vinyes és, segons els seus impulsors, posar el focus en l’enoturisme, mostrant la diversitat de les destinacions enoturístiques i animant a la gent a descobrir la singularitat del vi, dels seus paisatges i cellers.​​

