Junts retreu a Aragonès haver obviat la confrontació fixada en l'acord de legislatura

"Compartim l'aposta pel diàleg i la negociació política per resoldre el conflicte polític existent així com la necessitat d'unaper forçar l'Estat a assumir la realitat fins ara negada". Aquest és un dels paràgrafs més significatius de l'acord de legislatura signat a mitjans de maig entre, president de la Generalitat, i, secretari general de Junts. La formació que lideraentén, segons ha apuntat aquest dimarts la seva portaveu parlamentària, Mònica Sales, que no s'ha vist reflectit "en la seva totalitat" en la intervenció d'Aragonès en la primera jornada del debat de política general El president ha centrat el discurs en la via del diàleg, que ha considerat com l'única "guanyadora" per resoldre el conflicte , però Junts li retreu no haver equilibrat aquest camí amb el de la confrontació. Sales, a banda, també ha indicat que Junts ha trobat a faltar referències a les conseqüències polítiques derivades de la detenció -i posterior alliberament- de Puigdemont aaquest cap de setmana. La portaveu de Junts ha certificat la "lleialtat" del seu partit cap a l'acord de Govern, però també ha insistit que els gestos de l'executiu espanyol no els fan ser optimistes. És el cas de lao bé el fet que la ministra d'Educació aposti perquè hi hagien l'educació a Catalunya."I és difícil tenir unaamb la detenció del president legítim", ha apuntat Sales, en referència als fets succeïts a l'Alguer els últims dies. Aragonès es va desplaçar a l'illa de Sardenya per fer costat a Puigdemont, i en unava exigir la fi de la repressió. A diferència de Junts, però, el president de la Generalitat no ha atiat el foc sobre la intervenció del govern espanyol en la retenció de Puigdemont. Aragonès sosté que no li consta cap paper deen l'episodi.Les propostes de resolució que es votaran aquest dijous al Parlament serviran de termòmetre per saber en quin estat es troba la unitat dins del Govern després del xoc per la taula de diàleg . Junts i ERC tenen previst presentar, i també cinc per separat. És en aquest últim bloc que poden aflorar les discrepàncies entre socis governamentals. S'hi suma, a banda, que laté intenció de sotmetre a votació el fet de celebrar un referèndum aquesta legislatura

