Billie Eilish va perdre 100.000 seguidors per aquesta foto: «A la gent li fan por els pits grans»

Billie Eilish, a la portada de Vogue

Des de ja fa mesos queestà provant nous estils i atrevint-se amb looks diferents. El passat maig, per exemple, va protagonitzar una portada de Vogue en què deixava enrere la roba ampla i apareixia amb una cotilla i una melena a l'estil Marilyn Monroe.I és que segons ha explicat la cantant, després de publicar unes fotografies amb escot, ha perdut. "Per alguna raó, a la gent li fan por els pits grans", comentava fa poc en una entrevista a Elle.En aquest sentit, l'artista també lamentava queja que per ella és "deshumanitzant". I és que, el més important en la indústria de la música és precisament la música i no el físic, l'aspecte o la roba de les persones, encara que de vegades s'oblidi.