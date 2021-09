Les 20 millors ciutats del món per viure (amb Barcelona per sobre de Madrid)

1. San Francisco (Estats Units)

2. Amsterdam (Països Baixos)

3. Manchester (Regne Unit)

4. Copenhaguen (Dinamarca)

5. Nova York (Estats Units)

6. Mont-real (Canadà)

7. Praga (República Txeca)

8. Tel-Aviv (Israel)

9. Porto (Portugal)

10. Tòquio (Japó)

11. Los Angeles (Estats Units)

12. Chicago (Estats Units)

13. Londres (Regne Unit)

14. Barcelona (Catalunya)

15. Melbourne (Austràlia)

16. Sydney (Austràlia)

17. Xangai (Xina)

18. Madrid (Espanya)

19. Mèxic DF (Mèxic)

20. Hong Kong (Xina)

es troba entre les vint millors ciutats per viure aquest 2021, segons un rànquing de la prestigiosa revista turística. Per elaborar la llista, la revista té en comptedels seus corresponsals a tot el món i recull un total defetes a diferents ciutats. A més, també s'analitza el sentit de comunitat i l'oferta cultural, l'oci, la vida nocturna i els restaurants de cada destinació.De la capital catalana, que es troba en, Time Out destaca tant la seva ofertacom el seu. De Madrid, que es troba per darrere de Barcelona en divuitena posició, se'n valora la seva capacitat per a fomentar la interacció social: "És una de les ciutats del món on més fàcil és fer amics", assenyala la revista.Pel que fa a la resta del rànquing, la ciutat millor valorada per viure-hi és, als. Entre els aspectes que destaquen de la ciutat, hi ha la gestió de lai la seva alta taxa decontra la. El podi el completen dues ciutats europees:De la capital dels, larevista destaca la seva fama de ciutat verda, mentre que de la ciutat delse'n ressalta el seui del fet que "han aconseguit renéixer basant-se en la cultura, l'oci i el seu sentiment de comunitat". Aquesta és la llista completa de les 20 millors ciutats del món per viure-hi.​​

