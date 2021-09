Intenten jugar amb un porc senglar i en surten malparats: de cap a l'aigua

🐗 Descripción gráfica de los integrantes del nuevo ruralismo eco-animal friendly.



Posiblemente esperaban un gesto cordial por parte del jabalí, continuar con un abrazo y mantener una larga relación de amistad. La naturaleza salvaje. pic.twitter.com/q8Soj84AOp — Benasque 🏔️ (@Benasque_) September 27, 2021

". D'aquestes paraules segur que se'n van penedir un grup deque esperonava unque nedava pel riu perquè se'ls apropés per jugar. En veure'ls, l'animal neda per l'aigua fins a arribar a terra ferma, on la rebuda és molt diferent de la qual esperaven els ciclistes i n'acaben sortint amb un ensurt.El porc senglar, com es veu en el vídeo,precisament qui està gravant el vídeo. Les imatges són molt convulses, ja que el càmera s'intenta desprendre de l'animal, però al final acaba explicant que el porc senglar l'ha. Per fortuna, al final del vídeo es veu com l'animal acaba tornat a l'aigua i els ciclistes se'n surten sense més problemes.El vídeo s'ha viralitzat ràpidament, i en menys de 24 hores ja acumula més dede. Els usuaris fansobre la situació i se sorprenen sobre quines eren lesdels ciclistes sobre la reacció que tindria un animal​​

