Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

no era cap secret. La multinacional de l'entreteniment va anunciar mesos enrere que tenia intenció de diversificar el contingut de la seva plataforma de servei per streaming amb nous títols de la indústria de videojocs. No havien revelat encara com serien, ni quins serien. Ni tan sols quan veurien la llum i arribarien al públic. Ara, però, han aterrat de cop., els usuaris de la plataforma que paguin la quota poden accedir de manera "gratuïta" a cinc nous videojocs., és a dir, no es poden jugar a través d'un navegador d'internet a l'ordinador ni tampoc a través de l'aplicació que es visualitza a les Smart TV del saló de casa. E-encara no han especificat si estaran disponibles per a-, a través de la plataforma Netflix al telèfon. En un apartat del servei -per exemple, com el de La meva llista o quan apareixen categories, com Terror o Acció-, es troba una nova secció: Videojocs.Ara per ara, tots relacionats amb alguna sèrie o pel·lícula de producció pròpia. La més destacada és, amb dos nous jocs:. Els altres tres són. La companyia ha anunciat que "són l'inici d'una aventura" que promet ampliar amb desenes de nous videojocs a la plataforma.Tots els videojocs es poden descarregar des deper després accedir-hi des del compte personal de la plataforma, a l'app de Netflix.i són totalment gratuïts, però evidentment es necessita entrar des del servei contractat, com qualsevol altra pel·lícula o sèrie.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor