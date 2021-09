Els riscos de les begudes energètiques: de l'ansietat a l'arrítmia

🥫 Com fer un consum responsable de les begudes energètiques?



🔸 No les barregis amb alcohol



🔸 N'han d'evitar el consum: infants, embarassades o lactants i persones amb patologies cardíaques o trastorns neurològics



— Salut (@salutcat) September 28, 2021

com ara el Red Bull o el Monster s'han fet populars en els últims anys. El Departament de Salut ha llançat aquest dimarts un crit d'alerta per prevenir dels riscos d'aquests productes.Una llauna d'una d'aquestes begudes equival ao a tres o quatre llaunes de refresc de cola. És per això que el principal problema del consum d'aquest producte és barrejar-lo amb l'alcohol, adverteix Salut. El motiu és que la cafeïna emmascara l'embriaguesa i redueix la percepció de l'estat d'intoxicació etílica.La combinació amb licors no és l'únic risc del consum de begudes energètiques. Entre els possibles efectes també hi ha la hipertensió, l'ansietat, la deshidratació, les convulsions, l'arrítmia i elsSalut recomana que evitin especialment consumir aquestes begudes els, lesi les persones que pateixen problemes cardíacs o trastorns neurològics. Els esportistes també han d'evitar consumir-les abans, durant o després d'una activitat intensa, ja que no són begudes isotòniques.​​

