El Papa demana perdó a Mèxic pels «pecats» comesos durant la conquesta espanyola d'Amèrica

"En diverses ocasions, tant els meus antecessors com jo mateix, hem demanat perdó per totes les accions o omissions que no van contribuir a l'evangelització", ha assenyalat Bergoglio en una missiva enviada a l'Episcopat Mexicà. El líder de l'Església catòlica implora no evocar ni ressuscitar els dolors del passat, però si aprendre de tots ells.

En aquesta línia , també ha instat a no deixar de banda " les accions que, en temps més recents, s'han comès contra el sentiment religiós cristià de gran part del poble mexicà , provocant un profund Aquests passatges fan referència als 175 menors que van ser abusats sexualment per membres de l'església durant les últimes dècades a Mèxic.



El pontífex resa per " seguir donant passes " per a " curar les ferides " i " cultivar un diàleg obert i respectuós entre les diferències" i , així, finalment, "construir la tan anhelada fraternitat, prioritzant el bé comú per sobre dels interessos particulars , les tensions i els conflictes " .



La ultradreta espanyola ha reaccionat de manera crítica contra les paraules del Papa sobre la conquesta contra els indígenes americans. Des de Vox han carregat contra Francesc en ser "un pontífex de nacionalitat argentina disculpant-se pels altres". La formació es mostra "molt orgullosa" del llegat històric i cultural d'Espanya. patiment".que van ser abusats sexualment per membres de l'església durant les últimes dècades a Mèxic.El pontífexLaha reaccionat de manera crítica contra les paraules del Papa sobre la conquesta contra els indígenes americans. Des de Vox han carregat contra Francesc en ser "un pontífex de nacionalitat argentina disculpant-se pels altres". La formació es mostra "molt orgullosa" del llegat històric i cultural d'Espanya.



Elha demanat perdó en nom delal poble mexicà pelscomesos per l'esglésiaEl pontífex ha convidat al clero mexicà a "aprendre del passat per reconèixer els pecats personals i socials" que es van cometre durant l'evangelització del país.

