El Gastronomic Forum Barcelona torna amb 300 empreses i 60 xefs amb 46 estrelles Michelin

Gagnaire, Niedkofler, Roca i Ruscalleda, entre el centenar de ponents

Fòrum Gastronòmic de Girona, l'any 2018. Foto: Josep M Montaner

Cuiners emergents

Elescalfa motors i serà la gran cita del sector del 18 al 20 d'octubre al palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. El saló reunirà més de 300 empreses i tindrà 100 ponents, entre els quals 60 xefs que sumenEl Gastronomic Forum manté la seva aposta enguany per li vol contribuir a la reactivació econòmica del sector de la restauració. "El certamen serà clau per a la reactivació en l'etapa postcovid per l'impacte que generarà a les empreses del sector i perquè permetrà tornar a connectar negocis i operacions comercials suspeses durant aquest període", ha apuntat el director del Gastronomic Forum Barcelona,El saló comptarà amb nivells d'ocupació prepandèmia, amb un total de 6.000 m2 d'exposició comercial i prop de 4.000 m2 destinats a més de 70 activitats, un congrés gastronòmic i a, realitzada en col·laboració amb la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 de Barcelona.L'esdeveniment inclourà propostes especialitzades com, un espai de divulgació que tindrà com a eixos centrals la pastisseria, la gelateria i la fleca, promogut pel Gremi de Pastisseria de Barcelona i Espai Sucre; i l'Espai Catalunya, amb aliments de proximitat i més de 70 empreses artesanes agrupades perTot el programa detindran lloc a diversos escenaris i el denominador comú serà la sostenibilitat a la cuina i la restauració de qualitat."Els cuiners més influents han apostat per tenir cura del medi ambient de manera explícita a través de projectes concrets, vinculant les seves marques o iniciatives que porten el segell de desenvolupament sostenible i col·laborant amb institucions o grans empreses alimentàries", ha recordat el codirector del Gastronomic Forum Barcelona, Pep Palau, que ha avançat la presència de grans noms de la cuina com(Gagnaire ***),(Hubertus ***),(Ricard Camarena ***),(A Poniente ***) o(Azurmendi ***).No faltaran a la cita tampoc(El Celler de Can Roca ***) i(Sant Pau Tòquio *** - Moments **). "Que sapigueu que el sector de la restauració està molt il·lusionat amb aquest Gastronomic Forum", ha apuntat la mateixa Ruscalleda. "Es tracta d'un certamen que no ha parat de reinventar-se i ampliar-se, i una cita ineludible per a professionals i públic interessat", ha recordat la cuinera catalana."Estem en un moment clau. Cal repensar el negoci de la restauració i tota la maquinària econòmica associada, i la sostenibilitat és l'actitud que tots perseguim i que sabem que hem de treballar", ha conclòs Ruscalleda.El respecte al medi ambient també estarà present als diversos premis de Gastronomic Forum Barcelona amb categories especials, com elsque reconeix el millor cuiner emergent de l’any i també el més sostenible; els Premis Josep Mercader, que distingeixen la trajectòria professional de xefs, enòlegs, responsables de sala, productors i divulgadors de la cuina catalana, així com el restaurant més sostenible.Pel que fa als Premis Cuiner 2021, ja hi ha els sis xefs finalistes:(Palo Verde, Barcelona);(Le Clandestin, Navàs, Bages);(Les Voltes de Sant Sebastià, Moià, Moianès);(Al Marge, Badalona), amb, cofundadora i somelier;(Fishology, Barcelona), amb, cofundadora cap de sala; i(Taberna Noroeste, Barcelona), amb David López. Els podeu conèixer en aquest vídeo de La Vanguardia, que col·labora en el guardó.

