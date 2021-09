La Moncloa surt al pas de la polèmica: «La comissaria de Via Laietana va ser un lloc de repressió i tortura»

El número 2 del Ministeri d'Interior, sobre la comissaria de Via Laietana: "Ha estat un exemple de servei públic des d'on diverses generacions de policies han contribuït a enfortir la democràcia al nostre país"

https://t.co/OmijexMG5E pic.twitter.com/LOqjffLcnR — NacióDigital (@naciodigital) September 27, 2021

Elha dit que la comissaria deva ser un lloc" i ha dit que l'executiu treballa per "dignificar la memòria democràtica" d'Espanya i també d'aquelles persones que han estat "perseguits" i van patir la dictadura. La portaveu del govern espanyol,, ha dit que elva voler "posar en valor el paper de la Policia Nacional" a Espanya, Catalunya i Barcelona. D'aquesta manera, la Moncloa ha intentat tancar la polèmica oberta per les paraules ahir del secretari d'estat de seguretat,, en el dia de la Policia, que es va fer ahir a la capital catalana.El número 2 d'Interior va assegurar dilluns que la seu central de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona "ha estat i és undes de la qual diverses generacions de policies han contribuït i continuen contribuint a". Pérez Ruiz també va afirmar que la Policia Nacional és una de les institucions més valorades pels ciutadans i s'ha mostrat convençut que els catalans agraeixen la seva feina "abnegada i silenciosa". Aquí podeu recuperar el moment:Les paraules de l'alt càrrec del Ministeri d'Interior van indignar, que ha demanat la dimissió de Pérez Ruíz. Aquest dimarts, el portaveu d'ERC al Congrés,, ha advertit el PSOE que "provocacions" com aquesta afecten la bona salut de la taula de diàleg. Rufián ha afirmat que va traslladar el malestar d'ERC al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i ha recordat que els republicans demanen la "dimissió o rectificació" del secretari d'Estat que al seu entendre considera que "les hòsties" i les tortures a Via Laietana "són un servei públic".Elstambé han mostrat el seu malestar per les polèmiques declaracions del secretari d'estat. En Comú Podem ha demanat al ministre de l'Interior una rectificació del seu número dos., ha reclamat una "correcció" d'aquestes paraules "desafortunades". També ha afirmat que són declaracions que esborren "la història de violència" de la comissaria i ha reclamat convertir-la en un museu de la memòria antifranquista.

