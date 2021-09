El govern espanyol aprova l'augment de 15 euros al mes el salari mínim

Pròrroga dels ERTO fins al febrer

El consell de ministres d'aquest dimarts ha aprovat l'augment dedel Salari Mínim Interprofessional (SMI). L'executiu espanyol i els sindicats van pactar fa un parell de setmanes sense la patronalL'augment tindrà efectes retroactius des de l'1 de setembre. En roda de premsa al Palau de la Moncloa després de la reunió, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha remarcat que l'executiu "ja es posa a treballar" per assolir l'objectiu que l'SMI representi el 60% del salari mig d'aquí a dos anys, quan acabi la legislatura.Díaz ha destacat que la sortida de la, a diferència de l'anterior, es fa amb un augment de salaris i ha assegurat que el govern de Pedro Sánchez fa una "aposta ferma per sortir-ne en millors condicions". La decisió d'apujar-lo s'ha pres després que la qüestió hagi generat. Mentre que Unides Podem ha estat exigint apujar-lo aquest 2021, el PSOE va mostrar reticències fins passat l'estiu per la situació econòmica derivada del coronavirus.L'augment de 15 euros suposa l'1,6% i és una quantitat que entra dins la forquilla que va proposar el grup d'experts consultat pel. El dictamen del grup va plantejar que augmentés entre 12 i 19 euros el 2021 per assolir fins a un màxim de 1.049 euros al mes el 2023.El govern espanyol ha aprovat també la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer.ha explicat que els ERTO es prorrogaran durant un mes en les condicions actuals perquè les empreses es puguin acollir als canvis de la nova norma, que canviarà a partir de l'1 de novembre i fins al febrer.A partir del novembre, per accedir a les exoneracions de les quotes de la seguretat social, les empreses hauran d'oferir formació als treballadors, com havia demanat el Ministeri d'Inclusió. La pròrroga manté el 70% de la prestació i amplia un any el comptador a zero de l'atur fins a l'1 de gener del 2023. "El mecanisme anticipa la reforma del mercat de treball", ha dit Díaz.El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha explicat que actualment hi ha 246.000 persones en ERTO de les quals 77.000 en suspensió parcial. Escrivá ha recordat que en els pitjors moments de la pandèmia es va assolir la xifra de 3,5 milions de persones en ERTO i ha reivindicat la recuperació dels nivells d'ocupació, que no s'havia produït en crisis anteriors.

