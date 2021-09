El Síndic de Greuges demana l'indult anticipat per als exiliats

El, ha demanat aquest dimarts l'per tots els causats de l'1-O investigats per sedició o rebel·lió, de manera que així es resoldria la situació dels exiliats.Segons ha detallat a l'informe La concessió de l'indult parcial a les persones condemnades per la sentència 459/2019 del TS', entregat a la presidenta del Parlament, la mesura de gràcia per avançat es recull a la Llei de 1870, que Ribó sosté que es troba en "plena vigència" arran de laque han comportat els fets d'octubre de 2017.Així mateix, Ribó ha exigit al Congrés tramitar la llei d'amnistia per tal de feraixí com la reforma dels delictes de rebel·lió i sedició del Codi Penal. També demana que es retiri laper als presos polítics indultats.

