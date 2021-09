Barcelona tanca l'estiu amb el 60% dels turistes que rebia abans de la Covid

La Costa Brava i el Pirineu de Girona assoleixen els 3,18 milions de turistes

La Costa Brava i el Pirineu de Girona han tancat una temporada d'estiu "bona", que ha encetat el "camí de la recuperació" però encara amb algunes assignatures pendents que impedeixen arribar als nivells turístics anteriors a l'esclat de la pandèmia, segons informa l'ACN. Durant els mesos de juny, juliol i agost, la demarcació ha rebut 3,18 milions de turistes, un 71,8% més que el 2020 però un 4,77% menys que el 2019. Els visitants han fet 11 milions de pernoctacions.

Eles recupera, però encara no arriba als nivells previs a la pandèmia. La capital catalana va rebre 1,9 milions de turistes aquest estiu, una xifra que compta només els visitants que van pernoctar a la ciutat. Aquest volum de turistes representa un 184% més que el registrat l'estiu del 2020, i un 60% menys dels 5,2 milions que es va assolir el 2019, el darrer estiu pre Covid. Aquell any es va assolir un rècord històric."S'està produint una reactivació intensa i en positiu del sector turístic", ha assegurat el primer tinent d'alcalde,. Per la seva banda, el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, ha afegit que les expectatives que tenien "s'han complert i fins i tot millorat".En realitat, però, el registre queda una mica per sota dels dos milions de visitants que aspirava a atreure el consorci Turisme de Barcelona , que al maig va presentar la primera campanya promocional internacional de la ciutat des del 2016.Els visitants han gastat a la ciutat 716,6 milions d'euros, sobretot en gastronomia i cultura, segons les dades de l'Ajuntament i Turisme de Barcelona. La recuperació del sector s'ha notat en la signatura de contractes relacionats amb el turisme. Aquest estiu s'han rubricat 24.342, un 262% més que l'any anterior. Es tracta de l'11% de les feines iniciades aquest estiu.El principalque van fer utilitzar els turistes que va rebre la ciutat ha estat l'avió, mentre que el 20,5% dels visitants van arribar en tren i el 12,7% en vehicle privat. Pel que fa a l'origen dels turistes, els principals són Itàlia, França, Alemanya i els Països Baixos. Un terç procedien d'altres punts de l'Estat.Ela Barcelona aquest estiu és el d'una parella jove, d'uns 31 anys de mitjana, que s'allotja en un hotel i aprofita l'estada a la ciutat per visitar restaurants, anar a la platja, passejar, fer visites culturals i comprar.

