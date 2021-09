L'ANC commemorarà la Catalunya Nord i farà reivindicacions arreu del territori per l'1-O

Marxes organitzades per tot el territori

No hi assistirà Puigdemont

Aquests seran els pals de paller deper commemorar el quart aniversari del. En una roda de premsa, la presidenta de l'entitat Elisenda Paluzie ha concretat que se celebraran entre el dia 1 i el 3 d'octubre.L'acte polític de l'1-Oamb les urnes i comptarà amb parlaments de representants de l'ANC, Òmnium i l'AMI. El mateix divendres al vespre hia Lleida, Sabadell, Sant Joan de Vilatorrada, Roquetes, Dosrius i Sant Cebrià de Vallalta.Paluzie ha explicat que, primer per la Diada i ara per l'1-O. "Posar en valor la victòria democràtica davant l'Estat l'1-O de 2017", ha destacat. La presidenta de l'ANC ha indicat que les manifestacions que proposen per l'1-O tenen una "naturalesa diferent" a la de la Diada perquè consisteixen en "molts actes descentralitzats" arreu del país i els Països Catalans.El dissabte 2 d'octubre l'ANC conjuntament amb altres entitats impulsen unaa la Universitat de Girona. Es tracta d'una jornada on s'abordarà a través de taules rodones el paper en la defensa jurídica, el paper dels familiars o la resposta organitzada davant la repressió.Al marge d'aquesta conferència antirepressiva, el mateix dissabte hi haurà diverses marxes organitzades per les territorials de l'ANC.(Franja de Ponent) i anirà fins a Lleida passant per Alcarràs.des del Pavelló de Sant Julià de Ramis (Gironès), Sarrià de Ter, Girona, Vilablareix per arribar a Aiguaviva. Finalment, a les 14h, arrencarà la darrera marxa de 21 quilòmetres que començarà a la plaça Parroquial de Vinaròs (País Valencià), Alcanar fins a Sant Carles de la Ràpita.Diumenge 3 d'octubre, l'ANC participarà de l'acte polític que impulsarà la Plataforma 3 d'Octubre a la plaça Cinc d'Oros de Barcelona. Prèviament, les territorials de l'ANC han convocat una manifestació prèvia a la plaça de Francesc Macià que acabarà amb l'inici de l'acte.Durant la roda de premsa, Paluzie ha explicat que. En canvi, si que ho ha de fer, per poder assistir a la resta d'activitats com ara els concerts. També ha recordat que s'han impulsat diferents autobusos per assistir als actes.El president de la Generalitat a l'exili,, no assistirà de manera presencial a cap dels actes que se celebraran de l'1 al 3 d'octubre perquè haurà de declarar. Paluzie explica que hi ha "problemes de logística".Tot i això,La presidenta de l'entitat ha explicat que hi haurà un espai reservat pels consellers que van formar part del Govern de l'1-O i representants dels partits polítics. Encara, però, no tenen confirmada cap assistència.

