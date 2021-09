El Govern en ple commemorarà l'1-O en un acte institucional

Primer pas per a una nova llei de l'audiovisual a Catalunya

El Govern se suma amb una lael proper divendres. Se celebrarà a l', que va ser el col·legi electoral més gran de Catalunya, i hi participaran tots els consellers amb la lectura d'una. Serà la primera celebració del referèndum amb els líders que van impulsar el referèndum fora de la presó i a les portes de la declaració dedavant les autoritats judicials italianes.L'acte institucional se sumarà a l'agenda commemorativa que han organitzat les entitats independentistes entre divendres i diumenge, quan culminaran amb una manifestació a Barcelona. A l'aniversari, se suma l'impacte per la detenció de Puigdemont i la posterior posada en llibertat el passat dijous aaixí com les expectatives que genera la sevaLa portaveu del Govern,, ha esquivat durant la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu pronunciar-se sobre si el govern espanyol coneixia o no que Puigdemont seria detingut -com han afirmat des de Junts- i ha assenyalat que, en tot cas, l'i que la credibilitat del seu sistema judicial "està tocada" perquè només "busca venjança".Plaja també ha avançat les línies que defensarà el president de la Generalitat, durant el seu discurs al debat de política general, que arrenca aquest dimarts. Refermarà, ha dit, l'aposta per la via de la negociació amb el govern espanyol per resoldre el conflicte amb Catalunya, així com l'aposta per la petició de. També farà balanç dels primers mesos del Govern i de la gestió de la pandèmia. La portaveu, però, no ha avançat quin serà el posicionament davant la proposta de resolució de la CUP que emplaça a celebrar un referèndum aquesta mateixa legislatura. El Govern també ha posat fil a l'agulla a una de les qüestions candents en les darreres setmanes, que és la presència del català en els continguts audiovisuals. Més enllà d'estar negociant amb el govern espanyol perquè el català "no sigui una llengua maltractada" en la futura llei espanyola, l'executiu català ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar per aprovar unaper adaptar-la a l'era de les plataformes digitals i protegir el consum de continguts en llengua catalana.La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha advertit que calperquè ha quedat "obsoleta" i afrontar que, a hores d'ara, només entre el 0,1% i l'1,3% dels continguts de Netflix, HBO, Amazon Prime i Disney són en català. "La nova llei", ha assegurat, tot detallant que s'establiran percentatges per assegurar-ho.Precisament la setmana passada Junts va registrar al Parlament una proposició de llei de l'audiovisual. Plaja ha advertit que la proposta del consell executiu és la de lai la que es "considera millor" per a l'àmbit audiovisual a Catalunya. En tot cas, ha afegir que a nivell parlamentari cada grup defensarà les seves propostes. També ha puntualitzat que no entrarà en col·lisió amb la llei espanyola perquè l'Estatut permet que la Generalitat pot desenvolupar laen aquest àmbit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor