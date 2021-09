Altres notícies que et poden interessar

El Procicat ha aprovat una pròrroga de les restriccions amb alguns canvis. Lespodran ser de fins a deu persones -fins ara el topall era de sis- i l'aforament en estadis amb una capacitat per a 10.000 persones es pugui ampliar del 40% al 60%, en grups sectoritzats de màxim 6.000 persones.A lesen espais tancats l'aforament augmenta del 30 al 40% amb grups de com a màxim 1.750 persones. La nova resolució, que entrarà en vigor aquest dijous 30 de setembre, té una vigència de vuit dies.A més, en aquelles instal·lacions que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i es garanteixin mesures de control d’aglomeracions, el nombre màxim d’assistents passa de 3.000 a 3.500 persones amb grups sectoritzats d’un màxim de 1.750 persones i respectant el 70% d’aforament.La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, no ha concretatni quan s'implantarà el passaport Covid, tot i que ha admès que s'estan ultimant els detalls. El Govern ha insistit que, si bé s'està "més a prop" que la setmana passada d'aquest moment, la decisió es prendrà basant-se en criteris epidemiològics.No serà el 8 d'octubre, com havia avançat RAC-1 aquest dimarts al matí. En tot cas, la portaveu de l'executiu ha afirmat que la voluntat és que es reobri "tan aviat com sigui possible" i que aquesta setmana mantindran reunions amb el sector. "És cert que les dades acompanyen, però esperem el moment que es compleixen tots els requisits epidemiològics, jurídics i tècnics", ha afegit.La portaveu ha reconegut que es treballa en unaque permeti l’accés de les persones a establiments d'oci nocturn en condicions de seguretat, una mesura presentada a finals de l'any passat per la patronal de l’oci nocturn.El Govern, però, necessita l'aval del TSJC per implantar el, com han aprovat aquesta setmana comunitats com ara Balears per a les discoteques. El passaport sanitari ja s'aplica en diversos països d'Europa per accedir a locals de restauració i esdeveniments culturals.Interrogada per si la reobertura de l'oci nocturn servirà per reduir els macrobotellots, Plaja ha dit que es tracta "d’un fenomen transversal", però que molts dels que hi participen són joves que per edat no poden accedir a les discoteques.

