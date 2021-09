Nou rècord del preu de la llum: fins a 189,90 euros per MWh aquest dimecres

El preu de la llum marcarà unaquest dimecres. Es pagarà ai s'encarirà un 3,93% respecte a aquest dimarts, segons les últimes dades publicades aquest dimecres per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE) i superarà el fins ara màxim històric de 188,18 euros el MWh registrat el dijous 16 de setembre.Laquan el preu per MWh es dispararà fins als 208,47 euros. Per contra,, amb 167,01 euros per MWh.

