Els taxistes es manifesten contra la competència de les VTC per «liberalitzar el mercat»

Elss'han manifestat aquest dimarts contra les propostes d'Uber i FreeNow de "liberalitzar el mercat" a través de l'eliminació de les tarifes regulades o les autoritzacions per transportar viatgers. "És la mort del taxi", ha denunciat el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, en declaracions als mitjans.L'associació ha demanat aque marxi de Barcelona i ha reclamat asortir de l'aliança europea que defensa la "fi de les regulacions" i "donar la cara" davant els taxistes. La concentració ha començat a les nou del matí a la Fira de Gran Via. Passades les deu, la marxa lenta ha sortit en direcció a Plaça Catalunya, on han estacionat els vehicles per dirigir-se a la seu de FreeNow.