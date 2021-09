Nou impost de CO2 dels vehicles: com i quant pagaràs?

Fins a 1,6 milions de conductors hauran d'abonar aquest mes el nou(CO2) dels vehicles de tracció mecànica, implantat per la Generalitat. Aquests són els principals detalls sobre la nova taxa.Tots els titulars d'un vehicle que tinguin domicili fiscal a Catalunya el 2020. Estan exempts d'abonar-lo els titulars de vehicles elèctrics al 100%, ciclomotors, camions, vehicles de més de 3,5 tones, autocars i vehicles per transportar més de nou persones. També els vehicles clàssics. Pots consultar si estàs exempt o no aquí De mitjana, uns 32 euros, però depèn de les emissions que genera cada vehicle, que es pot comprovar a la fitxa tècnica. La taxa pot anar dels 6 als 60 euros a l'any, en el cas dels turismes. Si és menys de sis euros, no hi ha obligació de pagar-lo.Per via electrònica a la web de l'Agència Tributària de Catalunya o a les entitats bancàries col·laboradores. També es pot domiciliar el rebut.​​

