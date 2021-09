Vídeo en directe | Segueix aquí el debat de política general

El president de la, afronta aquest dimarts la primera jornada del. Des del faristol del Parlament, Aragonès desgranarà les prioritats de la legislatura -concretades ja en el aprovat la setmana passada - i traçarà els objectius immediats en un context complex per a l'executiu, marcat per les topades entre ERC i Junts per la taula de diàleg i, també, la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya . Un cop acabi el president, la sessió de suspendrà fins demà dimecres, quan arribarà el torn de l'oposició. Dijous es votaran les propostes de resolució. Una d'elles, de la

