Aragonès, en 15 frases: «No hi ha dreceres ni solucions màgiques»

El president de la Generalitat,, ha defensat les línies mestres de la legislatura en el discurs que enceta el. Aragonès s'ha centrat en les prioritats fixades en el pla de Govern presentat la setmana passada , que inclou l'aposta per la via del diàleg, unaamb el govern espanyol que ha definit com l'única. El missatge del president català es produeix en un context de discordança creixent entre, amb estratègies divergents. Aquestes són les frases més destacades d'Aragonès a l'hemicicle, que tindran rèplica en la sessió de dimecres.1. "La nova Generalitat ha començat a posar lesi laque el país necessitat en tots els àmbits".2. "Representem una nova generació. Per primera vegada en molts anys,".3. "A partir de l'any que ve,".4. "Hi ha l'horitzó proper deamb la possibilitat de fer servir el certificat Covid".5. ". Tenim l'experiència, tenim les competències i ningú coneix el país més bé que nosaltres".6. "Sé que avuiper aconseguir-ho, que és fer seure l'estat espanyol i explorar la via de la negociació i, paral·lelament continuar treballant per ser cada vegada més i ser més forts".7. "És una aposta [la negociació] que hem de fer amb tota la convicció i la, perquè tenim més força de la que pensem".8. "Demano, també, aixecar la mirada i entendre que la situació és complexa, molt complexa, i l'estratègia a seguir també.".9. "La delegació catalana representada pel Govern a la taula [de negociació]. I cal tenir molt present que el resultat també haurà de comptar amb l'aval de tot el poble català, perquè la proposta que sorgeixi de la mesa serà referendada per la ciutadania".10. "En el cas que l'Estat no s'ho prengui seriosament o no sigui capaç de controlar els seus aparells i continuï la persecució contra el moviment independentista,, tant en termes polítics com en termes judicials i reputacionals de l'Estat".11. "Quina proposta té l'Estat per als catalans i catalanes? Fins avui no n'hem sentit cap. Però, a mullar-se".12. "Ens comprometem a, perquè esdevingui realment l'eix del sistema".13. "A ningú se li escapa que el text original era una estocada que podríem considerar definitiva. Per sort, la feina del Govern i dels grups a Madrid amb capacitat d'incidència va servir per aturar-la de manera parcial. Ara treballarem per esmenar-la fent servir la nostra força".14. "com a llengua de trobada i com a ascensor social".15. "Lamento que, impedint d'aquesta manera que el futur dels aeroports de Catalunya es pogués concretar de forma consensuada entre totes les administracions del país. Seguirem treballant en el nostre propi model".

