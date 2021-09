El «gas del riure», la perillosa droga que s'estén pels botellots

Quins efectes perjudicials té l'òxid nitrós?

L'alcohol i les considerades drogues "més suaus" són les protagonistes de la gran majoria delsque s'han viscut a Catalunya des de fa dècades. El tabac, la marihuana o el hachís són consumits pels joves catalans en aquestes festes celebrades a la via pública. El problema per a les autoritats sanitàries i policials és el consum de les considerades "drogues dures", com la cocaïna, l'heroïna o altres opiacis d'efecte major i amb més toxicitat per a la salut. Ara, però, sDes de fa un parell d'anys, aquesta substància ha aparegut a les festes d'Eivissa i a les principals discoteques de l'Estat. Ara, però, ha arribat a peu de carrer i és consumida per joves en. Desenes d'imatges de menors i joves durant les festes de la Mercè, consumint globus plens d'òxid nitrós, han encès els senyals d'alarma. Conegut com a "gas del riure", és molt més present en el dia a dia de la societat del que la majoria sapDes delgovern espanyol van publicar un vídeo aquest estiu mostrant com s'inhala i els problemes que pot comportar.Diversos experts, apunten a El Periódico, consideren que part de "l'agressivitat" viscuda durant els macrobotellots de Barcelona del passat cap de setmana es deu al consum de l'òxid nitrós.dels sentits són alguns dels efectes provocats en aspirar l'òxid. La Guàrdia Urbana ja ha requisat desenes de globus i bombones durant aquest any, escenificant un problema que preocupa a les autoritats.Es pot comprar lliurement a tot l'Estat perquè el seu ús no havia estat plantejat fins ara en aquests termes.. En el sector de la indústria s'utilitza molt l'òxid de nitrogen per a potenciar els motors i millorar el seu rendiment.Encara que tothom ha provat el gas nitrós d'un globus per fer la broma "de la veueta aguda", el seu consum en espais recreatius com el dels botellots és molt perjudicial.: l'òxid nitrós substitueix l'oxigen de la sang, un fet que pot comportar a l'asfíxia i a la mort.aquest gas també suposa una pèrdua de la concepció del dolor i de la por, generant situacions de major risc per a la salut.Pèrdua de l'equilibri o una eufòria desfermada poden provocar cops, caigudes o traumatismes.i una ingesta continuada a llarg termini.desapareix amb una presència significativa d'òxid nitrós al cos, un fet que genera problemes cardiovasculars i cerebrals greus. A més,en un examen mèdic, fet que dificulta el seu tractament des del servei d'urgències si no hi ha una confessió del seu consum.​​

