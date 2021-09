El Cumbre Vieja muta a volcà hawaià i amenaça Tazacorte

#EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 9th monitoring product for #LaPalma 🇪🇸 using a new radar image



It shows:

🏠589 buildings destroyed (+76 compared to Monit08)

🌋the lava flow covers 258 ha (+20.5 ha in 19h)

🚧 21 km of roads destroyed pic.twitter.com/uVuIrrC5rL — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 28, 2021

Els experts de l'Institut Vulcanològic de les Canàries, Involcan, ja no el qualifiquen d'estrombolià com fins ara, sinó demolt més, mési amb, alhora que mésa la zona d'erupció, ja queEl magma surt, cosa que li permetpel territori. Així, el municipi de, on els veïns estan confinats des de dilluns a la tarda,després de la pausa d'hores que es va produir durant les hores centrals del dilluns. Una aturada que va coincidir amb unde profunditat, que els experts van interpretar com un avís que sortiriai, per tant, més calenta i líquida.A primera hora del matí, elde la colada ja estava només adesprés d'haver sobrepassat el barri de Todorque, on va sepultar la seva emblemàtica església. Els, però,de quan podria tocar aigua, ja que els canvis constants no ho permeten. El que sí que se sap és que en les últimes hores la lava ha agafat una nova direcció i ara avança cap al sud, aEl Cabildo de La Palma, en veure el canvi d'activitat del volcà, ha anunciat que. Ara per ara, el balanç de destrucció és considerable: 258 hectàrees cobertes, entre les quals es troben 686 edificacions afectades, 589 destruïdes, i més de 22 quilòmetres de carreteres arrasats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor