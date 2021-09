La CUP proposa votar la celebració d'un referèndum aquesta legislatura

La CUP portarà aluna proposta de resolució que suposa obrir un nou litigi entre els partits independentistes. El text, avançat per La Vanguardia , planteja que el Parlament es comprometi aabans del final de la. La votació pot dividir de nou el posicionament d'ERC, Junts i CUP, que continuen sense teixir una estratègia compartida.De fet, el plantejament de la proposta dels anticapitalistes respon a l'objectiu anunciat pel grup que encapçala, que ja abans de les eleccions del 14 de febrer van anunciar que defensarien la celebració d'un nou referèndum que superés les mancances de l'1-O. Fins ara, ERC ha defensat que cal una nova votació però negociada amb l'Estat tot aprofitant la taula de diàleg per reclamar l'autodeterminació. Els republicans, però, no són partidaris de fixar-ne una data. Per contra, la presidenta del Parlament,, ha assegurat aquest matí a Catalunya Ràdio que el mandat de l'1-O continua "vigent". La CUP argumenta en la seva proposta que no es pot desaprofitar la porta que obre el fet quecelebri un referèndum previst per al 2023 que situarà el dret a l'autodeterminacióde la política europea.En les últimes hores, ERC i Junts també estan ultimant les seves propostes de resolució, on es preveu discrepàncies al voltant de la defensa de la taula de negociació amb l'Estat, que el president de la Generalitat,, tornarà a defensar aquest dimarts en la seva intervenció inicial al debat.

