Barcelona tanca les botigues que venguin alcohol fora de l'horari permès o a menors

L'de conveniència quemarcat legalment o a. El primer tinent d'alcaldia,ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que aplicaran "".Collboni ha recordat queper vendre alcohol, fins a les 23.00 hores a l'estiu, però també la prohibició de venda a menors. En aquest sentit, ha dit que estan constatant que. Per aquests hi ha un règim sancionador ambPerò Colloboni ha assegurat queEl tinent d'alcalde ha explicat que els informes jurídics de què disposa el Consistori apunten que poden aplicar aquests tancaments si hi ha un incompliment del límit horari o si venen alcohol a menors.El líder del PSC a l'Ajuntament ha considerat quedurant les festes de la Mercè. Ha defensat també que una concentració de persones com les viscudes durant els macrobotellots d'aquest cap de setmana no s'havien produït abans.Ha rebutjat, però, que l'Ajuntament no estigués treballant sobre aquest tema i ha posat com a exemple queper incomplir l'ordenança de civisme i s'han desallotjat més de 250.000 persones. El tinent d'alcaldia ha demanati ha dit que les autoritats públiques no han de fer de "comentaristes" sinó donar suport als cossos policials i als operatius que s'organitzen.

