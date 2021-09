Torra demana un «horitzó concret» per a la independència en l'homenatge promogut per Borràs

Una hora abans de l'inici del, la presidenta de la cambra catalana,, ha promogut un acte de reconeixement a l'expresident de la Generalitat, coincidint amb el. En els discursos que han acompanyat l'audiència, Torra ha demanat un "horitzó concret" per a la independència. Al seu costat hi tenia, que en la seva intervenció ha reclamat la unitat del sobiranisme davant la "repressió" de l'Estat. Borràs, que ha conclòs la recepció -de format breu-, ha subratllat que la tasca de l'expresident és un "", i ha lloat el "coratge" i la "fidelitat" a la ciutadania que va exhibir Torra durant el seu mandat, marcat per la sortida del 155 i la posterior pandèmia.En l'audiència d'aquest migdia, en què ha destil·lat la, Aragonès hi ha comparegut amb uns minuts de retard, en el moment dels parlaments públics. El president i l'expresident mantenen una relació freda des que van compartir responsabilitats al Govern, tal com va quedar constatat en el llibre Les hores greus . La retirada de l'escó a Torra, previ a la seva sortida de Palau, va deixar la fotografia més visible de la, en un dels xocs entre ERC i Junts de la legislatura passada. "Havies de ser el president de lai, per vergonya nostra, vas ser el", ha indicat la presidenta del Parlament, propera a Torra des que van estrenar junts escó a la cambra.Els preparatius de la recepció -en la qual Borràs ha estat acompanyada pel vicepresident del Govern,(Junts), i la vicepresidenta primera de la mesa,(ERC)- van estar envoltats de, perquè l'oficina de la presidenta del Parlament va haver de matisar que la presència de Torra no responia a un. L'entorn de Borràs va recordar que no s'havia sotmès a consideració de la mesa ni de la junta de portaveus perquè era una audiència, per bé que avui s'ha rebut l'expresident amb "honors", com han subratllat diputats de Junts.La màxima representant de la cambra catalana ha esperat Torrai l'ha acompanyat fins a les estances de presidència, previ aplaudiment dels diputats de Junts.s'ha celebrat just abans del discurs d'Aragonès a la cambra, que enceta tres dies de sessions a l'hemicicle. Precisament, el president de la Generalitat ha accedit al Parlament quan Borràs i Torra ja estaven reunits.Borràs també ha disposat de protagonisme en les hores prèvies al debat de política general. I en les seves declaracions no ha exhibit neutralitat institucional. La presidenta del Parlament, que va acompanyar Carles Puigdemont a l'Alguer després de la seva detenció i en el posterior alliberament, ha acusatde "" amb l'Estat a través de la. En les setmanes prèvies a la represa de la negociació entre la Generalitat i la Moncloa, Borràs ja havia titllat de "simulacre" l'instrument de diàleg entre governs, una opinió que comparteix amb Torra

