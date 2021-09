Borràs acusa ERC de «col·laborar» amb l'Estat a través de la taula de diàleg

La presidenta del, ha acusat aquest dimartsde "col·laborar" amb l'Estat a través de la taula de diàleg , en la qual una de les parts -el govern espanyol- actua com a "repressor" de l'independentisme. En aquests termes s'ha expressat en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio durant la qual també ha ressaltat que en una negociació primer cal "aturar les hostilitats". "No podem col·laborar amb l'Estat.", ha indicat Borràs quan queden unes hores per arrencar el primer debat de política general de la legislatura , marcat per la detenció deLa presidenta del Parlament, en referència als futurs passos que ha de fer el moviment per continuar endavant amb el procés, ha recordat que l'acord de Govern, a petició de, estableix que l'1 d'octubre només pot ser substituït per un referèndum acordat i vinculant. Un escenari que la presidenta del Parlament. També ha descartat un altre 1-O unilateral. "El que reivindico és l'1 d'octubre, la seva vigència i la voluntat de complir el seu mandat. L'Estat sí que el valora, el valora molt. Només cal veure el nivell de repressió que continua generant", ha indicat.Borràs ha defensat que en qualsevol conflicte quan hi ha una negociació s'aturen les hostilitats. I, en aquest sentit, ha dit que en el cas de Catalunya ha de passar el mateix. "Mentre no passi, hi haurà, vetos, comoditat per part d'una banda però no resolució del conflicte", ha afirmat. Preguntada per si ERC s'ha d'aixecar de la taula de diàleg amb el govern espanyol, ha respost que "això ho ha de decidir qui s'ha assegut a la taula". Junts no forma part de la mesa de negociació perquè el president va negar-se a incloure els noms proposats pel partit de Puigdemont , que no formaven part del Govern a excepció del vicepresidentSobre si té recorregut l'actual legislatura si l'independentisme no acorda un full de ruta, Borràs ha respost que "l'ha de tenir" perquè "cal posar en valor" ela partits independentistes de les últimes eleccions al Parlament. La presidenta de la cambra no creu que ERC, Junts ivulguin "menystenir" elsi ha reclamat "fer pinya" perquè es visualitzi aquest resultat.

