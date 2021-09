​Gustau Muñoz i Lluís Cabrera, guardonats a la Nit Irla

📢📆 Aquest dimecres 29 de setembre celebrem la #NitIrla 2021 al @mhistoriacat. Una nit per retrobar-nos presencialment i també en format virtual 😄



En favor del País Valencià

La tasca del Taller de Músics

La Nit Irla recupera la presencialitat i també els guardons individuals. El gran esdeveniment de lase celebrarà aquest dimecres 29, a partir de les 19.00, al Mirador del(Plaça de Pau Vila, 3. Barcelona).Durant l’acte es lliurarà el–que reconeix una persona i entitat que hagin destacat per la seva acció en favor de la llengua, la cultura o la nació catalanes- a Gustau Muñoz i a la Fundació.cat; i el–que enguany dedicat a l’Any Internacional de l’Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible-, serà per a Lluís Cabrera en la modalitat individual, i a la Factoria F5, en la modalitat col·lectiva. També es farà el lliurament del Premi d’Assaig Irla 2021 a Quim Bosch per la seva obra Una asimetria cartografiada: Els Països Catalans i Espanya en 27 mapes.Per complir amb totes les mesures sanitàries, l’acte es realitzarà en un espai obert i amb aforament limitat, per tant, és imprescindible inscripció prèvia . Com que l'aforament està complet, l’acte també es retransmetrà en directe a través de canals de difusió de la Fundació, a través de Youtube, Twitter i Facebook.El Memorial Francesc Macià, que distingeix persones i entitats que hagin destacat per la seva acció en favor de la llengua, la cultura o la nació catalanes, s’atorga enguany, en la modalitat individual, a l’editor, assagista, traductor i activistaper la seva tasca constant al País Valencià en l’articulació de l’espai nacional i cultural dels Països Catalans.En la modalitat col·lectiva, es premia l’esforç de la, entitat que va fer realitat la posada en marxa i la gestió del domini .cat fa 15 anys, una fita clau per a posicionar la llengua i la cultura catalanes a la Xarxa i al món virtual.El Memorial Lluís Companys, enguany dedicat a l’Any Internacional de l’Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible, reconeix les iniciatives i bones pràctiques en les activitats econòmiques basades en el coneixement, la tecnologia, els valors culturals i el patrimoni artístic i cultural i altres expressions creatives desenvolupades als Països Catalans.Per això, el jurat vol destacar la trajectòria decom a fundador i actual director del Taller de Músics, escola pionera en la difusió del jazz, el flamenc i les músiques populars modernes a Catalunya.En la categoria d’entitat, es concedeix a laper la seva capacitat de sintetitzar la innovació tecnològica i la justícia social oferint educació solidària, inclusiva i gratuïta en el món del desenvolupament web a persones en situació de vulnerabilitat.La cloenda de l’acte, que també inclourà el lliurament del Premi d’Assaig Irla 2021, anirà a càrrec d’, president d’Esquerra Republicana, per primera vegada des de que va ser empresonat el 2017.

