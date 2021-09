El cantant R. Kelly, declarat culpable d'abús, tràfic sexual i crim organitzat

El cantant de R&B,, molt conegut per interpretar èxits com I believe I can fly o The World's Greatest, ha estat declaratEl tribunal de Nova York va sentenciar el cantant ahir dilluns a la nit a diverses dècades de presó. Segons els mitjans locals, el jurat ha emès el seu dictamen després de més de nou hores de deliberacions.La trama criminal de R.Kelly, quan va ser detingut per la policia de Nova York. L'intèrpret de R&B va ser acusat per la fiscalia de la ciutat nord-americana per delictes de crim organitzat i prostitució: transport de dones i nenes perquè duguessin a termeTot això ho va fer durant dues dècades, segons la sentència del tribunal.Desenes de testimonis, la majoria dones, van assegurar haver sofert abusos sexuals per part de R.Kelly, de 54 anys., segons els testimonis i la sentència, quan el cantant assaltava sexualment dones que havien assistit al show. Aquests maltractaments i abusos també es perpetraven amb les seves parelles: control amb qui parlaven,; fins i tot havien de dir-li papi (daddy) de manera obligatòria.Kelly afronta tots aquests càrrecs d'igual manera aon té pendent un judici del mateix calibre que el de Nova York.per part de l'advocada de l'acusació, Gloria Allred, el cantant va intentar defensar-seEntre renecs, plors i laments, Kelly considerava que no havia fet res dolent. El tribunal, però, considera el contrari.

