Òmnium impulsa una «triple línia d'actuació» per plantar cara a l'ofensiva contra el català

ha presentat aquest dimarts la seva novaper plantar cara a l'ofensiva contra eli defensar laen l'actual context de retorcés. Sota el lema "El català és teu", l'entitat ha constatat que és "més necessari que mai blindar" el consens al voltant de la llengua com a eina de, i per això ha anunciat una "triple línia d'actuació" que se centrarà sobretot a enfortir la llengua en aquells àmbits on és més dèbil o invisiblitzada. En aquesta línia, també es treballarà per "plantar cara" als "atacs que rep la llengua, especialment a través de resolucions judicials dels estats espanyol i francès. L'acte s'ha fet a la Filmoteca i ha comptat amb la participació del president d'Òmnium,, la vicepresidentai la sociolingüistaEls principals àmbits d'actuació de la nova estratègia d'Òmnium seran el, eli lesL'entitat també ha detallat una sèrie d'accions concretes, com ara la creació d'una "fàbrica de continguts audiovisuals" o d'un "banc de veus" per interactuar amb l'internet de les coses. Tot plegat, amb l'objectiu de fer atractiu el català i potenciar-ne l'ús social. L'entitat també ha presentat l'espot de la campanya, basat en la pel·lícula Manhattan de Woody Allen, amb veu de Joan Pera, que vol ser una picada d'ullet a la producció audiovisual i al doblatge en català.El president d'Òmnium, Jordi Cuixart ha admès que hi ha "preocupació" per la situació del català, però ha demanat no caure en "discursos derrotistes". "Som conscients de la reculada de l'ús social del català, especialment entre el jovent i en àmbit de l'audiovisual, i que es veu agreujat pels embats de l'estat espanyol i francès", ha dit. El president de l'entitat ha dit que l'estratègia és una "reorientació" i "actualització", amb la voluntat d'incidir en "àmbits concrets" com ara en l'àmbit de la gent jove, el lleure, l'audiovisual, els nous formats i les persones nouvingudes. L'entitat també voldrà continuar fent front als "embats" contra la llengua i Cuixart ha posat d'exemple les paraules de la ministra d'Educació que va dir ahir que el castellà havia de ser molt més present a les aules."Tenim un estat incapaç de veure que les llengües que necessiten protecció són aquelles que no són la castellana, per això tampoc podem defallir en el model d'escola catalana", ha remarcat Cuixart. La llengua, ha explicat, "ens vertebra com a poble" i ha insistit que el català no és minoritzada ni minoritària i ha interpel·lat les institucions perquè es respectin els drets lingüístics. "Perquè hi hagi una salut bona en molts àmbits, no vol dir que en molts altres àmbits hi ha un retrocés o intent d'invisibilització", ha apuntat. En aquest sentit, ha recordat que només el 9% de les sentències judicials són en català, només un 2% de l'oferta de pel·lícules al cinema és en català, i que les plataformes audiovisuals supera el 2% del contingut en català. "Estem segurs que una de les causes del retorcés és l'Estat i l'estat francès, però això ens interpel·la com a ciutadans", ha afirmatLa campanya d'Òmnium tindrà "voluntat constructiva" i es focalitzarà en tres àmbits. El primer és enfortir el consens al voltant de la llengua, i per això s'organitzaran unes jornades inspirades amb els congressos de la llengua de principis de segle XX. El segon àmbit passa per reforçar el rol d'Òmnium com a agent de pressió per frenar els embats contra el català, i en concret la llei de l'audiovisual de l'Estat, que "pot tenir les mateixes conseqüències de la llei Wert" o la sentència del TSJC que obliga a fer el 25% de classes en castellà. "Els poders de l'Estat es veuen desenfrenats per atacar l'ús social del català", ha constatat Cuixart. En aquest camp, l'entitat impulsarà un gran front unitari per blindar el català a les plataformes audiovisuals, amb un gran acte a mitjans d'octubre contra la llei audiovisual, tal com va avançar. El tercer àmbit seran un seguit d'accions en aquells espais on el català està patint un retrocés.Òmnium farà diverses accions concretes. En el marc de la cohesió, crearà el projecte "Tàndem cultural" per renovar la idea de la "parella lingüística". "Es contactarà persones nouvingudes perquè es posin en contacte amb persones catalanoparlants per fer activitats culturals", ha detallat Cuixart, que ha ressaltat la importància que el català sigui una llengua també d'oci. Una altra de les actuacions concretes serà treballar per enfortir la presència del català en els nous formats. "Crearem un gran banc de veus perquè la ciutadania pugui interactuar en català a l'internet de les coses", ha explicat el president de l'entitat, que serà també "part activa" en la creació d'una "fabrica de continguts audiovisuals". "Treballem perquè el català sigui més present a xarxes socials, YouTube i plataformes que consumeix la ciutadania", ha explicat.Òmnium se centrarà també en el cinema per "doblar la presència del cinema infantil arreu del país" a través de la xarxa de seus de l'entitat arreu del territori. També s'engegarà una acció amb la UFEC al món de l'esport per potenciar el català en aquest sector. Tot plegat, en el marc d'una campanya de comunicació per "interpel·lar" el positiu la població per reforçar el català.La socolingüista Marina Massaguer ha fet una radiografia de la situació i ha recordat que actualment hi ha un 31,5% de parlants inicials del català -que tenen el català com a primera llengua- i un 36% de parlants habituals del català. "El català ha guanyat parlants, però no suficients per guanyar parlants en proporció, és a dir, per garantir un bon futur per la llengua hem de sumar més persones", ha dit. I això com s'arregla? Massaguer ha dit que cal "donar valor al català" i que sigui útil per estudiar, treballar o fer vida social, però també cal garantir que tothom hi tingui accés. "Hi ha persones que voldrien parlar català però no hi tenen accés, especialment en l'àmbit informal", ha alertat. "Cal generar espais d'ús del català perquè tothom que ho vulgui pugui practicar-lo", ha afegit.Això lliga amb la qüestió audiovisual. "Hi ha un desequilibri evident entre l'oferta de continguts en català i en castellà", ha constatat. El català, ha dit, es troba en un "cercle de minorització". "Hi ha poca oferta, hi ha poc consum i això pot portar a la idea que el català no és apte per a determinats usos a les xarxes: cal trencar aquest cercle", ha dit, i ha alertat que pot portar a una situació de "diglòsia digital". "És un urgent augmentar l'oferta de continguts en català per donar valor a la llengua i fer-la atractiva, i també per garantir els drets dels catalanoparlants i per facilitar l'accés a la llengua a aquelles persones en un entorn que no és catalanopralant però hi volen tenir accés", ha insistit Massaguer.Pel que fa als joves, la sociolingüista ha volgut matisar les dades. "Al conjunt de Catalunya els joves fan un ús del català una mica més alt que la mitjana de la població. Altra cosa és Barcelona", ha apuntat. Les qüestions d'ús de la llengua entre els joves són similars a la resta de franjes: "Un alt grau de coneixement però molt marge de creixement". Masseguer també ha dit que és important centrar-se en els joves perquè són els que tenen capacitat de canviar el futur.La vicepresidenta d'Òmnium, Clàudia Pujol, ha detallat que l'estratègia vol posar el focus en aquells espais on el català està més invisibilitzat. Pujol ha recordat que la llengua és un dels objectius fundacionals d'Òmnium, que va néixer per modernitzar la cultura catalana i defensar la llengua. En aquesta línia, ha recordat la feina feta per l'entitat a l'hora de formar mestres de català o els projectes literaris que va impulsar, com ara la Nit de Santa Llúcia o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.Pujol ha remarcat la importància del català com a eina de cohesió social i ha recordat diverses campanyes de promoció i defensa de la llengua arreu del país, com ara també la defensa del model d'escola, la campanya "Quedem" o el "Bibliobus". "La defensa del català és un dels eixos fundacionals d'Òmnium arreu dels Països Catalans", ha insistit Pujol, que ha instit que és un "pilar estratègic" de l'entitat en un context de repressió contra els drets civils i polítics arran del procés. "Òmnium ha destinat prop de la meitat del seu pressupost a projectes lingüístics", ha recordat, i ha insistit en la necessitat d'enfortir el català en aquells àmbits on és més dèbil.

