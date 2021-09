​Un jutge no considera delicte enregistrar imatges íntimes de dones a la via pública

El jutge que instrueix el cas dels enregistrament de la festa d'a Lugo, ha tornat a desestimar la denúncia en considerar que no existeix delicte en els vídeos de dones orinant al carrer captats amb càmera oculta i que llavors van ser penjats a pàgines web pornogràfiques, algunes de pagament.En un auto emès a principis de setembre, que ja ha estat recorregut per l'associaciódavant l'Audiència Provincial de Lugo, el jutge Pablo Muñoz Vázquez desestima el recurs presentat pel col·lectiu al primer arxivament de la causa, dictat per ell mateix a mitjans de març.El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Viveiro argumenta que els fets denunciats no constitueixenperquè les imatges es van obtenir a la via pública, per la qual cosa deurien ser tractades per la via civil i no la penal.El jutge també rebutja que els vídeos suposin unen aquest cas perquè "no s'aprecia l'ànim tendencial d'afeblir la resistència física i moral" de les dones que van ser filmades mentre feien les seves necessitats a les festes del municipi de l'any 2019.D'aquesta manera, el jutge instructor es referma en la decisió dictada fa sis mesos i acorda elprovisional de la denúncia.El col·lectiu denunciant, que va organitzar una mobilització en la que van participar centenars de persones després de l'arxivament de la causa el març, espera ara la decisió de, que ha de resoldre un recurs d'apel·lació.El criteri del jutge instructor difereix del que té la, que considera que hi ha un delicte contra la intimitat i estima que "alternativament" en pot existir també un altre contra la integritat moral de les víctimes.

