​La UEFA retira les sancions al Barça, Madrid i Juventus per la Superlliga

Laha anunciat aquest dilluns que ha arxivat els expedients disciplinaris oberts contra elper la Superlliga, tal com li havia sol·licitat el jutge espanyol Ruiz de Lara. D'aquesta manera, ha anul·lat també les sancions contra aquests tres clubs.L'organisme presidit perha actuat sobre la botzina, ja que el jutge havia donat cinc dies de marge per acatar les seves ordres, un marge que finalitzava aquest dimarts. La UEFA, en cas de no haver-ho fet, s’arriscava a que el seu president fos processat per un presumpte delicte de desobediència.A més, l’organisme europeu també haurà d’anul·lar les multes de caràcter econòmic que va imposar a la resta dels equips que van iniciar la Superlliga:Així, la UEFA ja no prosseguirà els procediments legals contra el Reial Madrid, el Barça i la Juventus de Torí, els tres clubs "supervivents" dels 12 inicials que van fundar la Superllliga. L'ens europeu, però, ha advertit que manté la seva ferma posició davant d'aquest projecte o d'altres similars que posin en risci que no els permetrà.

