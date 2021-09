Tiren un ou a Macron enmig d'una fira gastronòmica a Lió

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

El president de, ha rebut aquest dilluns l'impacte de què sembla serque ha estat llançat per un desconegut mentre visitava el Saló Internacional d'Hostaleria i Alimentació de, al sud-est de país, acompanyat de diversos ministres. L'individu ha llançat l'ou al crit de, i instants més tard ha estat detingut pel personal de seguretat.La reacció de ladel president és immediata, i com es pot veure al vídeo, ràpidament ha estat envoltat pels seusi ha sortit il·lès. Macron ha semblat mantenir la calma i ha indicat als seus guàrdies: "Si -l'atacant- té alguna cosa a dir-me, deixeu que vingui", a més d'indicar: "Més tard aniré a veure-ho, aneu-lo a buscar".No és la primera vegada que Macron rep un atac d'aquesta mena. El 2016 i el 2017, quan encara estava en campanya presidencial, va ser sorprès de la mateixa manera ai a, respectivament. Així mateix, el juny d'aquest any un home el va bufetejar durant una visita al departament de​​

