Una concursant de «Pasapalabra» guanya el pot només vuit setmanes després de debutar

La metgessa bilbaïnaha guanyat aquest dilluns el pot del concurs '' amb un premi que ascendeix a 466.000 euros i que ha aconseguit vuit setmanes després de debutar com a concursant del programa. La concursant s'ha alçat amb el pot després d'encertar correctament les 25 paraules de la prova final, 'El Rosco'.Després d'una prova final molt igualada en què elsdel gran premi final, ha estat la concursant qui ha encertat aquest últim terme que l'ha alçat com a guanyadora. "Amb la, cognom del compositor autor de la banda sonora de la pel·lícula ''", ha preguntat el presentador. "Herrmann", ha respost la participant, proclamant-se així guanyadora.Durant la seva estada a 'Pasapalabra', Sofia Álvarez ha guanyat als seus contrincants enocasions, ha empatatvegades i ha encertaten total a ''. Tot això en elsque ha necessitat per aconseguir emportar-se el pot. L'espai d'Atresmedia va lliurar el seu últim gran premi a, que va guanyar més d'i va ser també el concursant que més temps ha durat en la història de l'espai que presenta cada tarda Roberto Leal.

