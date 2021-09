Principi d'acord per prorrogar els ERTO fins al 28 de febrer

Altres notícies que et poden interessar

Principi d'acord entre el govern espanyol, les patronals i els sindicats perEl pacte, que ara hauran de ratificar algunes de les organitzacions en els seus òrgans interns, inclou mantenir els ERTO actuals en les mateixes condicions durant un mes, segons informen fonts sindicals i del Ministeri de Treball.A partir del novembre, per accedir a les exoneracions de les quotes de la seguretat social, lcom havia demanat el Ministeri d'Inclusió. El preacord manté el 70% de la prestació i amplia un any el comptador a zero de l'atur fins a l'1 de gener del 2023.D'acord amb CCOO i amb el Ministeri de Treball,, encara que no es tingui el temps mínim cotitzat, l'obligació de mantenir l'ocupació, la prohibició d'hores extra i fer nous contractes o subcontractes o la de repartir dividends.s'ha sumat al preacord en el benentès que la decisió final la prendran en votació els seus òrgans de govern.

