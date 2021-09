Si t'arriba aquest mail de WhatsApp, no l'obris: et descarregaràs un virus

🔴 Si reps aquest correu en què suplanten a @WhatsApp, esborra'l i sobretot no segueixis l'enllaç. Volen que et descarreguis un troià i infectar el teu dispositiu @osiseguridad pic.twitter.com/VWNng4ITsz — Mossos (@mossos) September 27, 2021

Nova amenaça informàtica a través deli ambcom a protagonista. Elshan informat aquest dilluns d'un nou mètode a través del qual es pot descarregar involuntàriament un troià i infectar qualsevol dispositiu.En concret, la víctima rep un correu electrònic en què se suplanta la identitat de WhatsApp i que rep l'assumpte de. El disseny també manté els colors corporatius i el logo de l'aplicació per fer una sensació de versemblança. Després de xifrar l'historial de missatges presumptament recuperats, apareix un enllaç per descarregar-los i és llavors quan es produeix l'estafa.Davant l'amenaça que implica per ladels dispositius, la policia catalana ha explicat en el tuit publicat aquest dilluns que cal, i sobretot,en l'enllaç.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor