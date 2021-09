Aitana revela el problema de salut pel qual ha hagut de cancel·lar concerts

Aitana no està passant per un bon moment. Després d'haver de fer front a la, ara ha hagut de cancel·lar concerts per problemes de salut. Així ho va explicar ella mateixa en un vídeo a Instagram on no va poder contenir l'emoció."Faig aquest vídeo perquè no em ve de gust fer un escrit i que sigui impersonal. A principis de setembre vaig tenir, que no és greu, però el problema és que se'm van inflamar les cordes vocals i vaig haver de", començava dient."Ahir, després de tres setmanes, vaig tornar a Sevilla [...] i ho vaig passar una mica malament perquè a meitat del concert em van començar a fer mal. Em vaig quedar", comentava la cantant. Aitana va descansar i va fer el que li van recomanar els metges, però es va llevar sense veu."Haig de cancel·lar el concert d'avui, em sap molt greu, perquè sé que hi ha gent que està moltíssim pitjor, és només una laringitis, però per desgràcia", explica. "No vull que ningú pensi que no soc responsable, cada dia escalfo,... Però tampoc puc forçar la situació ni que empitjori", deia.​​

