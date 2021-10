La, governada pel PSC i Junts, va atorgar a principis del mes d'agost unper valor de-més 3.129 euros en concepte de 21% d'IVA- a l'exalcalde de Barcelona i exministre d'Indústriaper a l'elaboració d'un estudi que porta per títol: "Aplicació de la nova agenda urbana lligada al desenvolupament econòmic i social al món local". Es tracta d'una assignació-no és necessari si no sobrepassa els 15.000 euros-. Clos és des de l'octubre de l'any passat president de la, la patronal espanyola dels professionals immobiliaris.Des de la Diputació de Barcelona defensen l'aprovació del contracte menor, al qual ha tingut accés, així com la "idoneïtat" de Clos per realitzar aquest estudi per l'experiència acumulada en la matèria. L'exministre va seri director executiu d'des del 2010 al 2017, el programa de Nacions Unides responsable de la promoció de ciutats sostenibles, resilients i pròsperes. De fet, durant el seu mandat va liderar l'elaboració de l'anomenada Nova Agenda Urbana. Fonts de la Diputació expliquen també que Clos està ja fent aquest tipus d'estudi i formació "a altres ajuntaments, com ara", amb alcaldia d'ERC.La necessitat de la despesa en l'estudi, que s'ha de lliurar abans del 31 de desembre d'aquest any, queda, segons el document d'aprovació del contracte,. La missió és, detalla el decret, ", donant suport als equips dels governs locals en el disseny, la implementació i el desplegament de models territorials sostenibles i competitius, que generin riquesa, fomentin l'ocupació, millorin la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i vetllin per la cohesió social".Tot plegat, a la província de Barcelona, amb unaque aplega més de cinc milions d'habitants. El decret estableix que lno disposa dels "recursos adequats per desenvolupar un estudi d'aquestes magnituds" i que per això cal contractar una entitat externa que presti aquest servei.Clos ha assumit aquest encàrrec mentre, al mateix temps, presideix la, que agrupa un centenar d'associacions professionals de 70 països, entre els quals hi ha agències, promotores i professionals immobiliàries. En assumir el càrrec fa quasi un any, es va fixar com a objectiu establir un "diàleg sincer entre el sector públic i el sector privat" per gestionar "transformacions" en l'urbanisme després de les crisis del 2008 i la derivada de la pandèmia. Clos també lidera l'(ASVAL).

