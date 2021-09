Els secrets per triar el millor patinet: el preu enganya

Elss'han fet un lloc en la mobilitat de les ciutats, sovint amb problemes per als vianants per desconeixement de la normativa de circulació . Els que es plantegen comprar-ne un han de tenir en compte, però, alguns detalls importants per no fallar en l'adquisició.Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (), el preu alt no és un indicador d'un patinet de més qualitat. No cal gastar 500 euros en aquest mitjà de transport, ja que sovint s'hi poden afegir accessoris més endavant a millor preu. Per exemple, una motxilla portaobjectes pot costar només nou euros, segons l'associació.El pes és un element decisiu per triar. Aquest producte sol tenir un pes de 13 quilos, però alguns no superen els 11 quilos. A més de la lleugeresa, cal comprovar la facilitat de plegatge, si el model es pot plegar.Molts usuaris de patinets els guarden al maleter d'un turisme. Per això cal parar atenció ai assegurar-se que hi cabrà. L'OCU aconsella que es triï un model de 45 x 17 centímetres amb manillar regulable.​​

