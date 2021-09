La misteriosa pantalla amb què la família Messi veu la televisió

La televisió mirall de Leo Messi Foto: Instagram Leo Messi

La televisió mirall d'Oculting Foto: Oculting

Laamb la qual la famíliaveu laha aixecat les reaccions d'uns usuaris de les xarxes socials que no l'entenen. L'exjugador delva compartir una imatge aveient un partit de la selecció argentina de futbol sala, i en la qual es veu ell mateix, la seva donai els seus fillsreflectits. Es tracta d'unaTambé anomenada, es tracta d'un dispositiu que apagat, sembla simplement unconvencional, però que quan s'encén, és capaç d'emetre imatges com qualsevol. Això, s'aconsegueix gràcies a un aparell electrònic dins del mirall que sensibilitza el vidre a través d'un sensor.Es tracta d'un aparell gens conegut pel públic general, ja que no es comercialitza a les típiques franquícies de botigues vinculades amb la tecnologia i tenen preus elevadíssims. A, per exemple, hi ha el lloc web Oculting, que amb seu a, ven aquests "miralls televisor" a uns preus que roden els​​

