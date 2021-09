Puigdemont diu que està preparat per afrontar la vista al tribunal de Sàsser

Increpat a l'aeroport

En arribar a Brussel·les, un grup d'espanyols han començat a cridar com energúmens, segurament una mica enfadats pel ridícul que els fa fer el seu país. Just al contrari de la parella espanyola que s'ha assegut al meu costat al vol de l'Alguer a Roma. M'han desitjat molta sort. — Carles Puigdemont (@KRLS) September 27, 2021

De tornada a Bèlgica@KRLS Puigdemont ha aterrat a l'aeroport de Brussel·les procedent de l'Alguer (via Roma) sense cap problema al control d'arribades.



Aquesta tarda es reincorpora a l'activitat de l'@EuParlament



🔗 @324cat https://t.co/XHA9dxlmms pic.twitter.com/mv7tAGwM8Q — Joan Raventós (@JoanRaventos) September 27, 2021

L'expresidentha assegurat que està "preparat" per afrontar la vista del dia 4 d'octubre a la, que ha de decidir si inicia o no elque demana Espanya. "Sempre hem anat amb plena confiança i amb els deures fets", ha dit a la seva arribada a la comissió de Comerç Internacional del, del qual n'és membre.Puigdemont ha reiterat que aniràa l'audiència tot i que "no és senzill perquè les combinacions" de vol són complicades i "coincideix amb una setmana de ple" a. "Hi aniré i serà la jutgessa qui haurà de prendre una decisió, estem preparats per afrontar aquesta audiència", ha insistit.Puigdemont no ha volgut avançar quan demanarà lesal Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) per recuperar la immunitat com a eurodiputat provisionalment. "No en puc dir res, només he tingut temps de fer quatre coses domèstiques, anar a recollir les nenes i després venir cap aquí", s'ha limitat a dir abans d'entrar a la reunió de la comissió.L'expresidentha arribat aquest dilluns ades de, on ha fet escala després d'agafar un vol a l'a primera hora del matí. "Ara reprendré l'agenda que tenia prevista", ha dit a la seva arribada l'eurodiputat de, que dijous a la nit va ser detingut a Sardenya , però que ara ha quedat en llibertat sense mesures cautelars.A l'arribada a l'aeroport, diverses persones hanPuigdemont amb crits. Ho ha denunciat a través de. "Un grup d'espanyols han començat a cridar com energúmens, segurament una mica enfadats pel ridícul que els fa fer el seu país", ha explicat. Se n'ha fet ressò també el periodista de TV3 Joan Raventós.L'expresident ha assegurat que està "content" d'haver estat a l'Alguer i d'haver-se trobat amb "moltíssims catalans, algueresos i sards". "Hem passat uns dies en contacte amb la cultura tradicional catalana i ara, a continuar", ha afirmat. No ha aclarit si espera que l'es pronunciï sobre la seva detenció a Sardenya. "No en tinc ni idea", ha dit.L'expresident està citat a declarar el dia 4 d'octubre a l'Alguer en el marc del procés d'extradició quemanté obert. La seva defensa és optimista i està segura que la causa s'arxivarà.

