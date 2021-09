Els tres racons més bruts d'una habitació d'hotel

Una hostessa de vol, Kat Kamanalani, ha compartit al seu compte de TikTok consells per esquivar els problemes d'higiene en una. Després de visitar multitud d'establiments per la seva professió, ha identificat tres situacions en què la brutícia pot jugar una mala passada.En primer lloc, aquesta usuària amb 740.000 seguidors recomanade l'habitació perquè s'hi pot acumular pols i fins i tot a vegades no han canviat la vaixella que van fer servir els hostes anteriors.Tampoc és massa convenient fer servirdel televisor de l'habitació, segons l'hostessa. Segons aconsella, val més recobrir-lo amb una funda de plàstic.Per últim, Kamanalani recomana fer servir l'aigua calenta deper preparar unes farinetes de cereals per esmorzar, però un altre usuari adverteix que les màquines de cafè de les habitacions d'hotel tampoc destaquen per la seva pulcritud.​​

