Les pel·lícules que no et pots perdre de la festa del cinema 2021 que comença avui

Dune

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Maixabel

Tosar i Portillo, al film Foto: Movistar / TVE

Chavalas

Old

Gael Garcia Bernal a Old Foto: Universal Pictures

Cry Macho

Malignant

Free Guy

Ryan Reynolds, al film Foto: 20th Century Studios

La festa del cinema comença avui i finalitzarà aquest dijous, amb unaper persona a una gran llista de cinemes de tot Catalunya (aquí podeu consultar la llista) . La gran majoria del públic acumulava ganes de tornar a veure una pel·lícula, i ara arriba una situació encara més idònia per a gaudir-ho.Per a poder decidir quines són les millors opcions per gaudir de la festa, hem confeccionatUn dels millors films de 2021, dirigit per. Basat en l'obra literària i monumental de, aquest film de ciència-ficció se situa en una epopeia política, èpica i d'acció en un futur molt, molt enllà. El film enlluerna amb una cinematografia espectacular i una banda sonora absorbent. Les crítiques són impecables. Aquí podeu llegir la de NacióDigital. Un dels blockbusters de la temporada, la nova entrega de l'enorme saga de Marvel al cinema. Aquesta pel·lícula presenta un nou personatge que formarà part de l'equip de superherois dels, un home de nacionalitat xinesa i dels EUA que barreja diferents estils de lluita per fer front a forces malignes.Dirigida peri protagonitzada per, explica la història verídica dque decideix reunir-se amb l'assassí del seu marit. Tot forma part d'un pla de cicatritzar les ferides provocades pel conflicte basc, 16 anys després. La pel·lícula explica aquest complex viatge per una situació personal, política i social que va desfer moltes vides a la vegada.La pel·lícula explica la història de quatre amigues inseparables durant l'adolescència que tornen a trobar-se al barri per reviure una autèntica i tragicòmica amistat. Una realitat que les obligarà a enfrontar-se a aquelles adolescents que van ser i a les dones que volen ser en l'actualitat, trencant tots els somnis d'infantesa., s’ajudaran a prendre decisions importants en les seves vides. Magnífiques les quatre protagonistes.L'última pel·lícula, estrambòtica i estranya, de. Una família viatja a una platja paradisíaca per descansar, desconnectar i gaudir d'uns dies de vacances. El que no saben és que acaben d'entrar en un escenari on el temps i la realitat avancen a un ritme completament diferent del normal. Un thriller amb tocs de terror psicològic que ha marcat la temporada de cinema comercial.Darrera pel·lícula d'unde 91 anys que deixa una de les seves últimes obres més personals. La història explica la vida d'una estrella de marrada i criador de cavalls retirada que accepta un encàrrec d'un antic cap: portar al seu fill petit des de Mèxic de tornada a casa per allunyar-lo de la seva mare alcohòlica.Únic film de terror decent disponible a les sales de cinema aquesta setmana. Dirigida per-responsable dels primers films d'-, situa l'espectador a la vida d'una dona que té paràlisis terrorífiques en visualitzar assassinats que ja han ocorregut.Divertida i afable obra fantàstica i de ciència-ficció que entra en un gènere sobre videojocs molt poc utilitzat en el cinema modern.un afable treballador d'un banc que viu una vida completament distòpica. El que no sap és que viu com a personatge que no es pot jugar, dins d'un videojoc.

